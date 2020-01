Ook dit weekend werd het pijnlijk duidelijk: Cercle Brugge heeft 'Mazzu-time' niet mee, Standard des te meer: alle cijfers op een rijtje!

Mazzu-time werd de vorige jaren een absoluut begrip in de Jupiler Pro League, omdat Charleroi erg vaak in de laatste minuten van een wedstrijd nog een match kon ombuigen. Maar dit seizoen is het niet Charleroi, noch Mazzu die écht profiteren. Maar wel een andere ploeg: opmerkelijk!

Félice Mazzu kon bij Charleroi prat gaan op zijn befaamde Mazzu-time, maar bij KRC Genk was het hem pas op speeldag 10 voor het eerst gegund om - tegen Moeskroen - enkele extra punten te sprokkelen in het slot van de wedstrijd.

Dan doet Standard het dit seizoen veel beter. Vroeg in het seizoen waren Cercle Brugge, Kortrijk en Charleroi al de slachtoffers van dienst, de voorbije twee speeldagen kwamen daar met Mechelen en Oostende nog extra slachtoffers bij.

In totaal pakte Standard zo al liefst veertien(!) extra punten na minuut 85 in de wedstrijd - terwijl het er nog maar eentje verloor, op bezoek bij Waasland-Beveren. Het maakt het verschil tussen volop in play-off 1 zitten en een plekje in de lagere middenmoot.

Bovenaan het klassement zien we dat Club Brugge geen doelpunten na minuut 85 nodig had om punten te vergaren, zij hebben vaak dan al de schaapjes op het droge - ook dat is uiteraard een kracht te noemen. Onderaan is Cercle Brugge vaakst de schlemiel, dat bleek ook opnieuw tijdens het treffen met Anderlecht met twee late tegengoals.

We gingen het na voor de eerste 23 speeldagen in de reguliere competitie in de Jupiler Pro League, waarbij we enkel de goals in aanmerking namen die voor een verandering aan de uitslag hadden gezorgd in de laatste vijf minuten.

We lijsten voor jullie voor de volledigheid even graag alle wedstrijden op waarbij voorlopig een doelpunt viel in de laatste vijf minuten dat matchveranderend was.