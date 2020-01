Genk is door pech en transfers nog maar een schim van de kampioenenploeg, maar play-off 1 blijft een must

Liefst vier sleutelpionnen zag Racing Genk al vertrekken na het titeljaar en met Berge komt er weldra en vijfde bij. Neem daar dan nog de langdurige blessures van Vukovic en Heynen bij én uiteraard Clement die naar de concurrent overstapte en veel blijft er niet meer over van de kampioenenploeg.

Het drietal dat deze zomer vertrok -Leandro Trossard, Joseph Aidoo en Ruslan Malinovskyi- leverde samen 41,7 miljoen euro op. Op financieel vlak was dat een zeer mooie beloning, maar sportief betekende het een heuse aderlating. Genk trok tijdens de mercato dan wel de portefeuille open, maar niet elke nieuwkomer was een voltreffer.

Nieuwkomers (nog) niet klaar

De landskampioen bleef zijn filosofie trouw en investeerde in jonge spelers: 7M voor Bongonda (23), 4M voor Hagi (20), 3,8M voor Cuasta (20), 3,7M voor Nygren (17) en 3,5M voor Odey (21). Het kan dat enkele van deze jongens binnen een paar jaar langs de grote poort vertrekken, maar om het gemis van kleppers als Trossard en Malinovskyi op te vangen, wegen ze nog te licht. Onuachu en Hrosovsky zijn evenmin ‘de nieuwe Samatta’ en ‘de nieuwe Malinovskyi’ voor de ploeg.

Genk kreeg ook af te rekenen met een portie pech, want sterkhouders Vukovic en Heynen verdwenen voor lange tijd uit de ploeg door blessures. Nadat de club werd uitgeschakeld in de Champions League werd er aan de mouw van twee andere sterkhouders getrokken. Samatta verkaste voor 20 miljoen euro naar Aston Villa en Berge is ook (zo goed als) weg.

Vijf sterkhouders

Blessures en transfers opgeteld is Genk nu zeven basisspelers van de kampioenenploeg kwijt. In het defensieve compartiment wisten de Limburgers enkele basisspelers te houden: aanvoerder Dewaest, Lucumi en backs Uronen en Maehle. Ito, overgekomen in januari 2019, is ook gebleven. Vijf sterkhouders schieten er dus nog over.

Intussen werd er tijdens de wintermercato gericht bijgekocht op het middenveld, op de flank en in doel. Op de vraag of die transfers voor meer stabiliteit gaan zorgen is het nog te vroeg om te antwoorden. Play-off 1 halen is wel een must. Zeker gezien het totale gespendeerde transferbedrag van 38,25 miljoen euro verspreid over zomer- en wintermercato.