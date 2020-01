OFFICIEEL: Sander Berge trekt naar de Premier League en verbreekt daarmee alle Belgische records

Het exacte transferbedrag is momenteel niet gekend, maar het is nu al zeker dat Sander Berge Youri Tielemans van de troon stoot - AS Monaco betaalde 26 miljoen euro aan RSC Anderlecht voor de Rode Duivel - als duurste uitgaande transfer.

KRC Genk veegde eerder deze week nog een bod van twintig miljoen euro van tafel. Sheffield United verhoogde dat bod én de Limburgers bedongen daarnaast nog eens een percentage van twintig procent op de doorverkoop.

"I'm proud to be standing here in Sheffield United colours, to come here to the best league in the world to such a strong side is perfect. They were the only club for me"



