Verrassende wending in spitsdossier: Viktoria Plzen meldt dat Krmencik op weg is naar Club Brugge

Een verrassende wending in de zoektocht van Club Brugge naar een nieuwe goalgetter; terwijl de onderhandelingen met Gaich stroef lopen meldde het Tsjechische Viktoria Plzen dat Michael Krmencik op weg is naar blauw-zwart.

De Tsjechische kwam donderdagochtend met verrassend nieuws op de proppen. "We hebben een interessant en concreet aanbod gehad op Michael Krmencik en we hebben groen licht gegeven aan de speler om te onderhandelen. Hij is inmiddels onderweg naar Club Brugge, waar hij zijn medische testen zal afleggen."

Dat berichtte Plzen op Twitter. Krmencik is een 26-jarige aanvaller die dit seizoen in 20 competitiematchen 10 keer de weg naar doel vond. Tegen Antwerp maakte hij in de kwalificatiematch voor de Europa League twee goals. Vorig seizoen scoorde hij nog twee keer in de Champions League.