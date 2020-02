Michel Preud'homme na nederlaag: "Kortrijk was heel sterk in de duels en wij konden niet hetzelfde opbrengen"

Geen 9 op 9 voor Standard in de Jupiler Pro League. De Rouches gingen vrijdagavond met 3-1 onderuit bij KV Kortrijk en meer zat er ook niet in.

Standard leverde een bleke prestatie af en buiten een goede combinatie tussen Lestienne en Carcela in de tweede helft bracht het veel te weinig. Michel Preud'homme kon na afloop moeilijk leven met de teleurstellende prestatie: "Het was gewoon te weinig. Als je hier komt spelen weet je dat je fysiek top moet zijn en dat waren we niet", vertelde Preud'homme.

"Je moet klaar zijn vanaf de eerste minuut als je hier komt spelen. Als je zowel de eerste als de tweede bal niet kan winnen, is het over. Kortrijk was veel sterker en verdiende de zege. We konden niet hetzelfde opbrengen als hen."