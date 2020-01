OFFICIEEL: OHL zet titelambitie kracht bij met opvallende transfer

Oud-Heverlee Leuven heeft uitgehaald. Het haalde met Stallone Limbombe een razendsnelle flankspeler met ervaring in huis. De ex-speler tekende een contract voor anderhalf seizoen.

Stallone Limbombe (28) speelde in het verleden voor AA Gent en Antwerp en was in de heenronde actief bij het Giresunspor, een middenmotor in de Turkse tweede klasse.

Limbombe slaagde er met Antwerp eerder in om te promoveren naar de Jupiler Pro League. Met deze transfer hoopt Oud-Heverlee Leuven alvast dezelfde weg op te gaan.