Wolf en Belhocine zagen allebei een terechte winnaar: "Een penaltymisser is mentaal niet makkelijk"

Racing Genk had aan een mooi hakje van Patrik Hrosovsky in de slotfase van de eerste helft genoeg om de drie punten thuis te houden tegen Charleroi. Hannes Wolf was erg opgezet met de mentaliteit van zijn spelers en ook de verliezende coach kon leven met het resultaat.

Charleroi liep in de eerste helft achter de feiten aan en daar profiteerde Genk optimaal van. “Zij waren baas in de eerste helft. Niet alleen wat de duels betreft. Logisch dus dat ze op voorsprong kwamen”, oordeelde Karim Belhocine na de match.

“In de tweede helft probeerden we nog een en ander recht te zetten en was het iets beter, maar nog steeds niet voldoende. Na dertien matchen zonder nederlaag komt dit hard aan. Voetballen is winnen én verliezen, dus moest het er eens van komen”, besloot hij.

Zijn Duitse collega knoopte na een 4-1 nederlaag aan met een zege. “We wisten dat we tegenover een sterk Charleroi stonden dat aan een indrukwekkend seizoen bezig is. In de eerste helft waren we beter en dat bleven we ook na de gemiste strafschop, wat mentaal niet makkelijk is”, legde Hannes Wolf uit.

“Na de rust toonde Charleroi een ander gelaat en wisten we dat ze het veel offensiever gingen aanpakken. Wij daarentegen hebben de kans laten liggen om meer te voetballen. Maar ik ben blij met de fighting spirit die mijn ploeg getoond”, besloot hij.