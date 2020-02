Clubicoon heeft raad voor Clement: "Hij moet niet zoals Preud'homme of Vanhaezebrouck worden"

Henk Houwaert is zes jaar speler geweest bij Club Brugge en is er ook vijf jaar hoofdtrainer geweest. Hij mist nog steeds geen enkele thuismatch. Hij is onder de indruk van het werk van Philippe Clement.

Clement is een veel warmere mens dan Ivan Leko, zegt hij in GvA. "Hij is een persoonlijkheid. En een sympathieke kerel. Als hij je ziet, is hij altijd heel vriendelijk. 'Dag lange', zeg ik dan. Dat was met Leko wel even anders. Als Club had gewonnen en ik ging hem feliciteren, kreeg ik een slap handje, zei hij 'huh' en draaide zich zo snel mogelijk om. Dank je wel zeggen, dat is toch niet moeilijk? Dat hij me niet kende? Kom op, iedereen in Brugge kent toch Henk Houwaart?”

Wel heeft hij een waarschuwing voor Clement. "Clement moet niet te veel staan dansen aan die zijlijn. Niet roepen en tieren op die scheidsrechter. Hij moet niet zoals Preud'homme of Vanhaezebrouck worden. Ik ben ook wel eens uit mijn slof geschoten maar als de ref dan een opmerking gaf, zat ik snel weer in mijn kot. De scheidsrechter beslist. Nu staan die trainers soms neus aan neus met de scheidsrechter. Komaan zeg. In het begin deed Clement dat niet. Nu wel. Hij moet zichzelf blijven. Maar hij is een heel goede trainer, hoor."