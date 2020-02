Verschueren mag zichzelf op de borst kloppen: van niks toch wel veel gemaakt

't Is een Verschueren, dat heeft hij nu wel bewezen. Michael Verschueren kreeg een aartsmoeilijke opdracht en hij heeft het er wonderwel vanaf gebracht. Al is het natuurlijk afwachten wat die twee aanvallende versterkingen zullen brengen.

Al wekenlang horen we dat het verhaal van Michael Verschueren als sportief directeur bij Anderlecht deze zomer een einde zal kennen. Al zal men hem wel heel moeilijk opzij kunnen schuiven als blijkt dat zijn wintermercato hen play-off 1 heeft bezorgd. Verschueren maakte van niks een mercato waarin Anderlecht eindelijk aanvallende opties heeft.

Twee straffe uitgaande transfers

Een echte spits om Roofe en Colassin het vuur aan de schenen te leggen met Dejan Joveljic. Met Marko Pjaca kwam er ook meteen een vervanger voor Alexis Saelemaekers. Vooral bij die laatste zijn er veel vragen na zijn twee zware kruisbandblessures. Intrinsiek natuurlijk een groot talent, maar dat was ene Marko Marin of Lazar Markovic ook. De nodige kanttekeningen dus.

Maar toch is het vrij straf wat Verschueren heeft klaargespeeld. Na Sebastiaan Bornauw voor acht miljoen te hebben verpatst, deed hij nu hetzelfde met Alexis Saelemaekers. Nu kan je wel zeggen dat die twee groeimarge hebben, maar hun cv was toch nog redelijk blank te noemen om die prijzen te rechtvaardigen.

Eigen budget

Verschueren moest tien miljoen ophalen en deed dat met de transfers van Didillon, Kums en Saelemaekers. Daarmee gaf hij zichzelf ruimte om uit te halen op de transfermarkt. Hij zal ook de vingers wel kruisen dat het goed uitpakt, vooral voor die centrumaanvaller. Franky Vercauteren zal hem alvast dankbaar zijn, want het is het type dat hij er eigenlijk absoluut bij wou. Joveljic is een stevige jongen van 1m82 en weet de goal staan.

Of Verschueren daarmee zijn bazen heeft overtuigd, valt af te wachten. Maar eerlijk? Meer had hij waarschijnlijk niet kunnen doen. Weet u nog dat Herman Van Holsbeeck twee jaar geleden geen centrumspits kon binnenhalen omdat er geen geld was. Verschueren heeft zijn eigen budget gecreëerd.