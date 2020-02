Philippe Clement mist één basispion tegen Antwerp, maar kan wel meteen rekenen op Krmencik

Philippe Clement heeft zijn 22-koppige selectie voor de topper tegen Antwerp vrijgegeven en daarin zaten geen verrassingen.

De inkt op zijn contract is nog niet helemaal droog of Michael Krmencik zit al in de Brugse selectie voor de topmatch tegen Royal Antwerp FC. Het bewijst hoe hoog de nood bij Club is voor een spits. De Tsjech gaf overigens al te kennen dat hij revanche wil nemen op Antwerp voor de uitschakeling in de Europa League met Plzen.

Zeker nu David Okereke voor de tweede partij op rij verstek moet geven met een lichte blessure. De Nigeriaan moest de inhaalmatch tegen Charleroi aan zich voorbij laten gaan. Diatta en Dennis zijn zondag wel van de partij.

Nieuwkomer Krmencic is meteen geselecteerd voor #CluAnt. ✔ Ontdek hieronder de 22 namen voor morgen.💪🏻 pic.twitter.com/gqPiEyPpir — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 1, 2020

Voor het overige zien we de verwachte namen bij blauw-zwart. Het belooft een spannende strijd te worden, want ook Antwerp trekt op volle kracht naar het Jan Breydelstadion.