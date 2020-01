Antwerp trekt met meer rust én op volle kracht naar Club Brugge

Als je voor een match tegen competitieleider staat is het alle hens aan dek. Dat geldt dus ook voor Antwerp, dat zondag naar Jan Breydel moet. Gelukkig voor Laszlo Bölöni kan hij op al zijn 'hens' rekenen.

In tegenstelling tot Club Brugge, dat woensdag nog een inhaalmatch speelde, had Antwerp wel een hele week om zich voor te bereiden op de topper. "Dat we meer rust hebben speelt in ons voordeel. Anderzijds, en dan spreek ik uit de ervaring van Antwerp, zijn spelers na vier dagen wel uitgerust", zei Laszlo Bölöni.

Eerder deze week kon Antwerp zelfs nog een oefenwedstrijd tegen Waasland-Beveren spelen om de jongens die niet al te veel in actie komen minuten te laten maken. En op training was ook iedereen aanwezig.

"Dino (Arslanagic, nvdr.) voelt zich beter. Hij keert terug uit ziekte, daarom was hij er zondag tegen Zulte Waregem niet bij. Voor het overige heeft iedereen heel de week getraind, behalve Defour. Die volgt nog enkele dagen per week een individueel programma", legde de Roemeen uit.

Defour is wel in staat om te spelen. Zondag tegen Essevee stond hij 75 minuten tussen de lijnen. Ook Miyoshi maakte na twee maanden zijn rentree.