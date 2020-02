📷 Supporters Club Brugge geven Didier Lamkel Zé bijzonder warm welkom: duidelijk spandoek en continu gefluit na Instagrampost

Didier Lamkel Zé had eerder deze week van zich laten spreken met een Instagrampost, waarin hij de supporters van Club Brugge schoffeerde. Die gaven hem een ferme reactie tijdens Club Brugge - Antwerp.

"Wankers", had Didier Lamkel Zé geschreven bij een instagrampost over de match tussen Club Brugge en Antwerp.

The Great Old had in een persbericht op de webstek duidelijk gereageerd: "Antwerp betreurt de instagramposts van Didier Lamkel Zé. Dit strookt geenszins met de waarden en normen van onze familieclub. Het hoeft geen betoog dat de directie, staf en volledige spelersgroep zich hiervan distantiëren."

Toch zat Lamkel Zé gewoon in de selectie én zelfs in de basis voor het duel bij Club Brugge. En de fans van Club Brugge hadden een warm welkom voor hem in petto. Ze maakten om te beginnen al een duidelijk spandoek voor de match.

En tijdens de wedstrijd floten ze elke keer Lamkel Zé aan de bal kwam. Dat ze in de eerste helft heel vaak daarna konden juichen? Dat toonde vooral aan dat DL7 veelvuldig balverlies moest incasseren.