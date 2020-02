Serie A: Saelemaekers debuteert voor AC Milan, Immobile evenaart zestig jaar oud record

Eerder op de dag won Juventus al van Fiorentina (lees HIER). Lazio haalde het met 5-1 van SPAL. Na een half uur stond het al 3-0 en had Ciro Immobile er al twee tegen de netten gejast. De 29-jarige Italiaan scoorde al 25 doelpunten in 21 wedstrijden. Niemand deed ooit beter.

25 - Ciro Immobile has scored 25 goals in this league - after 21 Serie A games, no player in history had more (Antonio Valentin Angelillo also scored 25 goals, in 1959). Absurd. #LazioSpal