Euvrard haalt ondanks verdiende zege resem werkpunten aan: "Zo blijven we in de running voor periode twee"

Een deugddoende overwinning boekte OH Leuven zaterdagavond in eigen huis. Het was ook terecht en tegelijkertijd was het toch niet gemakkelijk. Dat was dan ook wat Vincent Euvraard aankaartte: dat zijn team het nog heel wat beter had kunnen doen.

Beginnen deed de Leuvense coach wel met enkele positieve punten. "Ik denk dat het een verdiende overwinning is. Ik denk dat we dominant geweest zijn in grote delen van de wedstrijd. We hebben een goeie veerkracht getoond na een 0-1-achterstand."

Die tegentreffer lag wel wat op zijn maag. "Die achterstand was een domper en helemaal niet nodig. Ik vind dat we voor de rest ook veel te lang Roeselare in de match hebben gehouden. Uit de voorzetten hebben we veel te weinig kansen gepuurd. We hebben nog een aantal kansen gemist of het was de eindpass die niet goed was."

Niet tevreden over kwaliteit

Kortom: OHL moet nog heel wat beter kunnen. "Over het algemeen kunnen we niet tevreden zijn over de kwaliteit die we in balbezit getoond hebben en dat we veel meer tempo in de wedstrijd hadden moeten houden. We moesten veel juister zijn in de passing en dat is iets om aan te werken."

Geen mission impossible

Desondanks houdt Euvrard vooral in gedachten dat het afwenden van een promotiefinale nog altijd geen mission impossible is. "Al bij al zijn het drie verdiende punten en hebben we gedaan wat we moesten doen. Zo blijven we in de running voor periode twee."