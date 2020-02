Doellijntechnologie: de kosten-baten-analyse blijft discussiepunt binnen Pro League

Er is veel te doen over de goal van Hans Vanaken gisteren tegen Antwerp. Was de bal over de lijn of niet? We gaan er nooit een juist antwoord op weten, want het is met de huidige camerastandpunten niet te achterhalen. Doellijntechnologie is de oplossing, maar waarom is die er niet?

Tot nu toe was de kosten-baten-analyse telkens een discussiepunt binnen de Pro League. De clubs moeten die technologie immers zelf betalen en goedkoop is dat niet. In Nederland hebben ze het eens berekend: 1 op de 60 matchen zou dat van pas kunnen komen. Meteen ook de belangrijkste reden waarom de Belgische clubs het telkens afgeschoten hebben. U moet weten dat zulke technologie ongeveer 300.000 euro aan elke club zou kosten, plus 4.000 euro per wedstrijd. In de topcompetities zoals de Premier League is de technologie al ingeburgerd, maar daar zijn zulke bedragen ook peanuts. Voor de grote clubs in België zal het ook geen probleem vormen, maar bijvoorbeeld Oostende, Waasland-Beveren en STVV zullen dat wel veel geld vinden voor een systeem dat amper gebruikt wordt. Wesley Hoedt ging zondag los op het item: "Is dit dan echt een Mickey Mouse-competitie?" Goed, Hoedt komt uit de Premier League en daar is veel mogelijk. Niet dat we geen voorstander zijn van doellijntechnologie, maar we kunnen de kleinere clubs ook begrijpen. Een investering van 300.000 euro betekent voor hen een transfer meer of minder. De Pro League kan eens overwegen om het geld eenmalig uit het tv-contract te ontrekken en te investeren bij alle 24 profclubs. Maar wat dan met diegenen die uit 1B zakken en de promovendus uit Eerste Amateur? Een discussie zoals met de Vanaken-goal zou wel tot het verleden behoren. Maar zoals altijd is er geen unanimiteit binnen de Pro League. Veranderingen daar zijn nog steeds meer uitzondering dan regel.