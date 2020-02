Hoe Colassin een echte nummer 9 werd: "Me laten inspireren door de allergrootsten"

Antoine Colassin werd als middenvelder opgeleid. Eigenaardig genoeg breekt hij bij Anderlecht nu door als spits. Hoe verliep die omschakeling? Colassin lichtte een tip van de sluier na de levensbelangrijk 1-0 zege tegen Moeskroen.

Hoewel hij opgeleid werd als middenvelder, heeft Antoine Colassin de knop intussen duidelijk omgedraaid. "Nu ben ik een echte nummer 9. Ik hou van die positie, zelfs al ben ik er niet voor opgeleid. Er zijn genoeg aanvallers die later verdedigers worden, dus waarom zou een middenvelder niet kunnen omgeschoold worden tot aanvaller?"

Wie gaf Colassin de toestemming om het in de spits te proberen? "Kompany en Bellamy. Zij hebben me heel veel geleerd over die positie: hoe te bewegen, hoe met de rug naar doel te spelen", vertelt de 18-jarige spits. "Of het een verrassing is voor mij? Moeilijk te zeggen, maar ik voel me goed in die positie. En vooral, het is daar dat ik de ploeg het beste kan helpen."

Wie zijn grote inspiratiebronnen zijn? Dat zijn er een heleboel in het geval van Colassin. "Aguero en Firmino bijvoorbeeld, al hebben ze twee totaal verschillende stijlen. Ik probeer van de allergrootsten telkens iets op te steken. Want laat me duidelijk stellen: ik weet dat ik nog veel progressie moet maken... Betere loopacties naar de eerste paal, sterker worden in duel, steviger op mijn benen staan. Maar dat zijn zaken die allemaal komen wanneer je ervaring opdoet op het hoogste niveau", aldus Colassin.