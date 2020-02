Sterkhouder AA Gent kampt met blessure, maar raakt normaal speelklaar voor wedstrijd tegen Anderlecht

AA Gent won dit weekend van KV Mechelen met 0-3, maar ze moesten het wel zonder Laurent Depoitre doen. De aanvaller kampt met een blessure onderaan de voet, maar hij zou speelklaar raken voor het duel tegen Anderlecht.

AA Gent nam dit weekend vlot de maat van KV Mechelen. Het werd 0-3 dankzij doelpunten van Bezus, David en Niangbo. Toch waren er enkele belangrijke spelers niet bij. Alessio Castro-Montes was ziek en ook Depoitre was er niet bij.

De aanvaller van de Buffalo's zou een blessure hebben onderaan de voet. De blessure zou echter meevallen, want volgens Het Laatste Nieuws wordt hij vandaag of morgen terug op training verwacht. Normaal zit hij ook in de selectie voor de wedstrijd tegen Anderlecht.

Depoitre kan dit seizoen aardige statistieken voorleggen, want in alle competities samen zit hij aan 15 doelpunten en 4 assists in 32 wedstrijden.