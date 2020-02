Dit is de reden waarom Sven Kums vrijdag niét mag spelen tegen Anderlecht

Sven Kums ruilt RSC Anderlecht op het einde van het seizoen definitief in voor KAA Gent. Op het einde van het seizoen. Dat is toch wel een belangrijke kanttekening.

Sven Kums blijft natuurlijk gewoon in het shirt van de Buffalo’s voetballen, maar tot 30 juni is dat toch nog steeds op huurbasis. Pas vanaf 1 juli is hij niet langer een werknemer van RSC Anderlecht.

En dat heeft gevolgen. KAA Gent en Anderlecht kruisen komende vrijdag de degens. En volgens de reglementen van de Pro League betekent dat ineens dat Kums niet speelgerechtigd is tegen zijn broodheer.

Dat geldt overigens ook voor eventuele wedstrijden in de nacompetitie. Al zal Anderlecht natuurlijk eerst moeten zorgen dat dat ticketje voor play-off 1 wordt binnengehaald.