Axel Witsel investeert in project dat Standard financieel moet versterken

Tegenwoordig maakt Axel Witsel het mooie weer in de Bundesliga bij Borussia Dortmund, maar Standard zit ook nog altijd in zijn hart. Al zal de middenvelder ook wel zijn verstand hebben laten spreken toen hij meestapte in een project dat de Rouches moet versterken.

Witsel is immers één van de investeerders in het nieuwe bedrijf 'Immo du Standard de Liège'. Dat is een bedrijf opgericht door voorzitter Bruno Venanzi. Het moet zijn club in de eerste plaats meer financiële slagkracht geven. Huren na verkoop Sclessin zal immers verkocht worden aan de nieuwe bvba, om het stadion daarna weer te huren. Op termijn zou Sclessin uitgebouwd moeten worden tot een arena die veel meer mogelijkheden biedt, ook buiten het voetbal. Venanzi gaat ook zelf investeren in de 'Immo du Standard de Liège' en dus ook Witsel, die de laatste jaren overigens wel vaker geïnvesteerd heeft in immobiliën.