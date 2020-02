Mboyo heeft gekke dagen achter zich gelaten en staat aan kop in individueel klassement

Van een man die ooit vooral gekend stond vanwege zijn gekke fratsen is Ilombe Mboyo getransformeerd in een aanvaller die bij Kortrijk de strijd aangaat en op een begenadigde dag het verschil kan maken. Nu nog enkel afleren om zo dikwijls buitenspel te lopen.

De gekke jaren zijn voorbij, zweert Petit Pélé in Het Nieuwslad. "Toen ik jonger was en er meer druk was, had ik er meer nood aan om eens gek te doen. Nu heb ik dat niet meer. Ik ben veel dankbaarder geworden. Ik ben 32 nu. Ik geniet van elke dag dat ik nog de kans heb om voetballer te zijn."

Dat gaat uiteraard niet eeuwig duren. Daar is Mboyo zich ook van bewust. "Op een dag zal dat afgelopen zijn en dan moet ik iets anders doen. Nu nog het maximale doen om de mensen van Kortrijk en mijn ploegmaats te plezieren blijft mijn drijfveer."

'Beste' buitenspelloper

In één klassement staat Mboyo ver boven de rest: het meeste buitenspel lopen. Hoe komt dat? "Kijk naar wie er nog in de top tien staat in dat lijstje: Mbokani, Samatta, Boli. Dat zijn gewoon alle beste aanvallers uit onze competitie! Als je een serieus antwoord wil: het komt omdat ik vaak te vroeg vertrek omdat ik al voorsprong wil nemen. Of omdat de pass gewoon te laat komt."