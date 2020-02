Sterkhouder STVV bijna weer fit na lange lijdensweg: "De nieuwe trainers willen me niet opbranden"

Sint-Truiden staat dan wel veilig in de middenmoot, het kan elke speler nog goed gebruiken. Het wil immers maar al te graag de recente uitschuiver in Oostende goedmaken. Wat de fans wel zal plezieren, is dat Jorge Teixeira haast opnieuw fit is.

De ervaren Portugees heeft dit seizoen vooral aan de kant gestaan wegens problemen met de heup. De verdediger traint nu opnieuw mee. "De heup voelt prima aan, maar de nieuwe trainers willen me niet opbranden", klinkt het in het Belang van Limburg. "Als je plots weer voluit traint, treedt hier en daar spierpijn op. Ik moet luisteren naar mijn lichaam." Grote honger Daarom blijft hij tegen Eupen wellicht nog aan de kant. "Ik zou kunnen spelen, maar de staf is voorzichtig. Het is niet omdat Bushiri geschorst is dat ze mij willen forceren." De drang om terug competitie te voetballen, moet nochtans immens zijn. "Mijn honger om weer matchen te spelen, is groot", geeft Teixeira toe. Met STVV hoopt hij nog op eenn goed seizoennseinde. "De collectieve doelstelling blijft dezelfde: zo veel mogelijk punten pakken. Verder willen we onze tanden laten zien in de play-offs.