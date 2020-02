Vermoedelijke vervanger van Mbokani stelt Antwerp-fans gerust: "Ik ben er klaar voor"

Een verrassing valt met Bölöni eigenlijk nooit uit te sluiten, maar de Roemeen stelt wellicht in het bekerduel in Kortrijk toch Zinho Gano op als vervanger van de geschorste Mbokani. Op dit belangrijke moment hopen ze in Deurne Noord dat Gano hen naar de finale kan loodsen.

"Weet je dat ik aanvankelijk niet eens besefte dat Mbo geschorst is? Er staat natuurlijk veel op het spel, maar ik heb geleerd niet te fel te fixeren op dat doelpuntje", beschrijft Gano in Het Nieuwsblad zijn mindset voorafgaand aan de terugmatch in de halve finales van de beker. Toch moet het voor hem iets speciaals zijn, wetende welke rol hem wacht. "Natuurlijk leef ik anders naar zo'n match toe, omdat ik het gevoel heb dat ik ga spelen. Maar ik zal er pas zeker van zijn wannneer ik mijn naam op het wedstrijdblad zie staan. Ik ben er klaar voor. Dat liet ik de coach ook zien. Vergelijking met Mbokani Gano moet bij Antwerp eigenlijk constant de vergelijking met Mbokani aanhoren. "Het doet me niets. Mbo doet het gewoon super. Hij is niet voor niets topschutter."





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg KV Kortrijk - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 20:45.