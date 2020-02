Was Essevee wél bekerfinalist mét Vossen? "Ik moet eerlijk zijn, ik heb vaak aan hem gedacht tijdens de match"

Club Brugge zit in de bekerfinale, Zulte Waregem is uitgeschakeld. Essevee kon niet rekenen op Jelle Vossen, die niet mocht spelen tegen blauw-zwart. Of hij verschil had kunnen maken?

Het viel in ieder geval op: Zulte Waregem miste een aantal opgelegde kansen die een spits als Jelle Vossen misschien wél had gemaakt. Larin had er twee kunnen maken, ook Oberlin mocht een keertje moederziel alleen op Mignolet af.

"Ik heb meermaals aan Jelle Vossen gedacht, ja", aldus Francky Dury achteraf. "Ik wil de polemiek niet opnieuw opstarten of het er nog over hebben, want dat zou flauw zijn van mij. Maar ik moet eerlijk zijn: ik dacht vaak aan hem."

Had meer over de match mogen gaan

Vossen zelf? Die was wel degelijk aanwezig in het Regenboogstadion: "Natuurlijk is er vanalles van gemaakt, ook omdat ik afgelopen weekend meteen twee keer scoorde. Daardoor is het allemaal wat groter geworden dan nodig. Het had meer over de match mogen gaan."

"Ach, voor mij had het sowieso een heel bijzondere wedstrijd geweest. Het is nu al gek genoeg dat ik na 4,5 jaar hier sta om te kijken naar een match tegen de mensen die toch mijn vrienden zijn geworden. Ik zal hen ook blijven zien."