🎥 Er zal gevloekt worden in het Lottopark: voormalig toptarget Anderlecht knikkerde Real Madrid uit de beker

Het werd een erg pijnlijke donderdagavond voor Courtois en co. De Madrilenen werden op eigen terrein meedogenloos uit de beker gekegeld door Real Sociedad. De Madrileense beul van dienst was een Zweedse spits, die evengoed op de loonlijst van Anderlecht kon gestaan hebben.

Aleksander Isak tekende voor twee treffers in de 3-4 overwinning van zijn team op het veld van 'de Koninklijke'. De Zweedse spits was dus een grote factor in de spectaculaire overwinning. Isak kwam vorige zomer over van het Nederlandse Willem II.

De Eredivisionist nam op zijn buurt Isak dan weer over van Borussia Dortmund. Voor hetzelfde geld trok 20-jarige kwieke aanvaller op dat moment echter naar Brussel. Luc Devroe onthulde dat al eerder in een interview met La Dernière Heure.

Akkoord op clubniveau

“Wij hadden een akkoord met Borussia Dortmund, maar Hein Vanhaezebrouck weigerde en uiteindelijk trok de Zweed naar Willem II.” Isak maakte furore in Nederland en vertrok na veertien goals in achttien wedstrijden voor 6,5 miljoen naar het team van Januzaj en co.

Een flinke kater toch wel voor paars-wit, zeker gezien de huidige nood aan een fitte en kwalitatieve diepe spits.