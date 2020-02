Hoe OHL in de wintermercato mogelijk het verschil heeft gemaakt: "Euvrard zal moeten managen"

Dat Oud-Heverlee Leuven een missie heeft, is duidelijk. De Leuvenaren willen de poort naar 1A openbeuken. Liefst van al door na periode een ook de tweede periode op zijn naam te schrijven. In dat geval zijn er geen finalewedstrijden nodig voor promotie naar 1A. Dat zou een unicum zijn.

Zover is het zeker nog niet. Met nog vier speeldagen te gaan in die tweede periode ligt alles nog op een zakdoek. Toch heeft Oud-Heverlee de voorbije weken in de wintermercato zijn intenties meer dan duidelijk gemaakt.

Met Tristan Borges, die vorige week tegen Roeselare al fraaie dingen liet zien in zijn korte invalbeurt, hebben ze een talent binnengehaald. Maar wat dan gezegd van Stallone Limbombe, Yohan Croizet en Jan Van Den Bergh?

Daar waar de concurrenten in 1B voornamelijk jongelingen binnenhaalden, transfereerde OHL drie mature spelers binnen, die onmiddellijk inzetbaar zijn én het klappen van de zweep in 1B kennen. Een niet te onderschatten kwaliteit.

Dave Peters meent dat Euvrard de komende weken zijn best zal moeten doen om alle spelers tevreden te houden. "Met Borges, Limbombe, Croizet en Van Den Bergh hebben ze last minute nog een fameuze kwaliteitsinjectie aan het team gegeven. Het wordt voor coach Vincent Euvrard nu zaak om de boel goed te managen. Luxe in de selectie impliceert ook de nood aan degelijk people’s management. Want er zullen jongens op de bank zitten die van zichzelf vinden dat ze moeten spelen. Ik ga er vanuit dat Euvrard daar goed over nagedacht heeft, daar twijfel ik eerlijk gezegd niet aan. Bij OHL moet de recente frustratie over de arbitrage nu plaats maken voor een gezonde eindspurt. Ik ben heel benieuwd of ze voor het eerst in deze format een finale gaan kunnen vermijden door periode twee te winnen. De troeven hebben ze alvast."

Volgens clubicoon Bjorn Ruytinkx zou de nieuwe centrale verdediger wel eens de ontbrekende schakel kunnen zijn. "Vooral de transfer van Jan Van Den Bergh vind ik geweldig. Hij heeft enorm veel talent en heeft zijn kunnen al bewezen in 1B, bij Beerschot. Ik denk dat OHL op de positie van centrale verdediger nog wel iets nodig had. De nul houden blijft een van de pijnpunten dit seizoen."

Ook het aantrekken van Stallone Limbombe en Yohan Croizet moet dit Oud-Heverlee op offensief vlak (nog) meer mogelijkheden geven. "De kern was al relatief breed, maar met deze jongens erbij is OHL nu ook offensief flink gewapend. De kern is volgens mij nu ook evenwichtiger dan ooit. De coach heeft enorm veel opties om naargelang het wedstrijdverloop in te grijpen", besluit Bjorn Ruytinx.