De veldspeler met de meeste minuten in de Jupiler Pro League is een 38-jarige krijger

Van alle veldspelers van de zestien clubs in de hoogste voetbalklasse speelde een 38-jarige tot dusver de meeste minuten. Davy De Fauw miste nog maar een minuutje en bewijst week in week uit dat hij ondanks zijn leeftijd nog van goudwaarde is voor Zulte Waregem.

In minuut 89 haalde Francky Dury zijn aanvoerder naar de kant voor Dimitri Oberlin. Een gouden wissel, zo bleek, want de vervanger van Davy De Fauw zette de 2-2 eindstand op het scorebord. Voor het overige liet de trainer van Zulte Waregem zijn oude krijger altijd staan.

Het zegt veel over de status van de 38-jarige De Fauw. Onmisbaar is hij volgens de trainer. In de Beker van België werd de rechtsachter wat rust gegund in de 1/16 en de 1/8 finales, maar toen het om de knikkers ging, tegen Charleroi en Club Brugge in de kwart- en halve finales, moest hij opnieuw 90 minuten opdraven.

Samen met leeftijdsgenoot Olivier Deschacht vormt hij het hart van de defensie. Een betere leerschool voor Ewoud Pletinckx, tussen twee ervaren rotten, is er niet. De centrale verdediger staat in de Europese top-25 van meest opgestelde spelers die geboren zijn na 2000 of later. In België doet alleen Jonathan David beter.

Nog 6x90 minuten

Het vorige seizoen was er, zeker vanuit defensief standpunt, eentje om snel te vergeten voor Essevee. Een nieuwe buffer op het middenveld en gerichte aankopen achterin deden het aantal tegendoelpunten flink afnemen.

Kan De Fauw zijn statistiek van slechts een gemiste minuut in ere houden tot aan het einde van de reguliere competitie? Het zou een knappe prestatie zijn. Als hij dat kan bekronen met play-off 1, nog knapper.