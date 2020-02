Een erezaak, belofte én een beetje wraak: dit is de reden waarom Roger Vanden Stock een extraatje van elf miljoen euro afwees en voor Marc Coucke koos

Vandaag kwam het nieuws naar buiten dat het Brusselse parket de verkoop van RSC Anderlecht aan Marc Coucke wil onderzoeken. De magistraten begrijpen niet waarom Roger Vanden Stock en kornuiten elf miljoen euro lieten liggen.

Eerder vandaag lieten we al weten dat alle oud-aandeelhouders van RSC Anderlecht extra uitleg moeten komen verschaffen over de verkoop van de Brusselse club. Onderzoeksrechter Michel Claise wil weten waarom het oude bestuur elf miljoen euro liet liggen.

Marc Coucke kocht RSC Anderlecht namelijk voor tachtig miljoen euro. Een hoger bod van Paul Gheysens - de huidige sterke man van Antwerp FC bood 91 miljoen euro - werd afgewimpeld door het paar-witte bestuur.

Het Laatste Nieuws weet dat de voomalige Anderlecht-top simpelweg geen zin had om aan Gheysens te verkopen. De sterke man van Ghelamco had zichzelf een jaar eerder in de voet geschoten met het circus rond het Eurostadion.

Anderlecht was aanvankelijk van plan om mee te stappen in het project, maar liet de deal uiteindelijk afspringen. De Belgische recordkampioen kon zich niet vinden in een té groot stadion dat bovendien nog eens heel duur zou zijn om te huren.

Erezaak

En dat is niet alles. Bovendien wou Gheysens honderd procent van de aandelen binnenhalen, terwijl Coucke tevreden was met een iets kleiner stuk van de taart. Het was voor Van den Stock een erezaak dat de jonge aandeelhouders aan boord konden blijven.