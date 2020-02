Voorzitter van Flanders Mancunians heeft met Manchester United een enorme passie: "Het is een familievirus waar geen antibiotica voor bestaat"

Hein Coppens is al 20 jaar een grote fan van Manchester United. Hij gaat al tien jaar naar de wedstrijden kijken met zijn fanclub "Flanders Mancunians". Volgens Coppens is het een familievirus waar geen antibiotica voor bestaat.

De passie is ontstaan in de familie. "Manchester United is al 35 jaar een onderdeel van onze familie. Ik ben zelf al 20 jaar fan. Het is een familievirus en we hebben er nog geen antibiotica voor gevonden."

Hein Coppens is al naar heel wat wedstrijden van Manchester United gaan kijken, maar als hij er één uitwedstrijd moet uitpikken, heeft hij direct een antwoord klaar. "Dan kies ik voor de derby tegen Manchester City van een aantal jaar geleden. Robin van Persie scoorde toen in de slotminuut de winnende treffer en de sfeer was fenomenaal. We lagen bij wijze van spreken op elkaar na het doelpunt."

Coppens beseft dat er meer wordt verwacht van Manchester United. "De laatste zes jaar gaat het niet zoals het moet, maar we zijn wel 24 jaar verwend. We kunnen Sir Alex Ferguson ook niet klonen natuurlijk. Liverpool en Manchester City doen het nu misschien beter, maar Liverpool heeft ook zeer lang moeten wachten op een nieuwe titel. Dit jaar zullen ze het niet meer uit handen geven."

Fanclub

Hein Coppens is dus voorzitter van "Flanders Mancunians" en hij probeert samen met de andere bestuursleden alles te regelen voor zijn leden van de fanclub. "Het is een passie. 8 weken voor de effectieve wedstrijd wordt de match voorgesteld aan de leden en kunnen ze zich inschrijven. Dan wordt alles geregeld qua hotel en wedstrijd etc... alles is incluis. Een week voor die wedstrijd krijgt iedereen een bericht van hoe en wat er allemaal gaat gebeuren. We gaan altijd naar hetzelfde hotel en het grappige is dat de baas een supporter van Manchester City is. Dan dagen we elkaar altijd een beetje uit, maar het zijn allemaal echte vrienden van ons geworden."

De fanclub bestaat uit 200 leden en volgens Coppens is het niet moeilijk om lid te worden. "Iedereen kan ons contacteren via info@flandersmancunians.be. Dan krijgt u een mail met alle informatie en als u lid wil worden moet u een storting doen. Alle reisinfo is te vinden via de site."