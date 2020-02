📷 Kortrijk - Antwerp: een Guldensporenslag op en naast het veld

Een bekeravond met een ticket naar de Heizel als inzet, dan weet je dat er flink gestreden kan worden op het veld. Dat was ook het geval tijdens Kortrijk - Antwerp, waar ook naast de groene wei het een en ander te beleven viel.

Het begon nochtans allemaal erg mooi met een knappe tifo van het thuispubliek.

Naast de Antwerp-fans in het bezoekersvak, zaten er ook tal van Sinjoren gemengd tussen het thuispubliek in de hoofdtribune. Aanvankelijk ging dat er gemoedelijk aan toe, maar na de 0-1 moest de politie zich in allerijl naar enkele relletjes begeven.

Toen Antwerp voor de tweede keer een strafschop claimde vlogen er wat plastic bekertjes uit het bezoekersvak op het veld. Toen Wesley Hoedt na de rust geblesseerd het veld moest verlaten kregen hij en de dokter van Antwerp een flinke bierdouche.

Hoe dichter we bij het laatste fluitsignaal kwamen hoe grimmiger de sfeer op het veld en in de dug-out werd.

Maar na de match bleek toch hoe relatief alles is en bood de winnende De Sart een troostende schouder aan bij zijn broer Julien.