Twee doublures maakten indruk bij Antwerp: "Hopelijk kunnen ze dat vaker brengen"

Door een schorsing en een blessure moest Laszlo Bölöni voor en tijdens de match tegen KV Kortrijk naar oplossingen zoeken in zijn elftal. Hij verving Mbokani door Gano en Hoedt door Seck en dat pakte goed uit.

Het grootste probleem vooraf was natuurlijk de schorsing van Dieumerci Mbokani. Zinho Gano was de logische vervanger en vervulde de rol van aanvalsleider goed, weliswaar zonder te scoren. Zijn coach was tevreden over de prestatie van de boomlange spits.

"Hij deed het erg goed en was nuttig voor het elftal. Ik hoop dat hij bij zijn volgende kans hetzelfde kan laten zien. Hopelijk is hij hierdoor geprikkeld", legde Laszlo Bölöni uit. Zondag kan hij opnieuw een beroep doen op Dieumerci Mbokani, dus zal Gano zich opnieuw moeten schikken in zijn rol van bankzitter.

In de loop van de match moest sterkhouder Wesley Hoedt de strijd staken met een gezwollen enkel. Bölöni bracht Seck in zijn plaats en de Senegalees deed het uitstekend, met enkele heroïsche tackles. De centrale verdediger werd door de Antwerp-fans zelfs verkozen tot 'man van de match'.

"Wat een invalbeurt van hem. De omstandigheden waarin hij inviel speelden misschien wel in zijn voordeel. Ik hoop dat hij zulke prestaties vaker kan brengen, wat in het verleden niet altijd lukte. Maar laten we dat even vergeten en terug aan zijn ijzersterk halfuur denken", aldus Bölöni.