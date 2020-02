Meer nieuws over Kompany en Colassin: "Lang genoeg gerekt"

Anderlecht moet de volgende week weer gaan schuiven, want het was de laatste wedstrijd van Antoine Colassin vooraleer hij onder het mes moet. De spits wordt geopereerd aan de enkel, dat kan niet langer uitgesteld worden.

Colassin speelt al enkele weken met het probleem, maar Anderlecht wil hem niet verder pushen. "Hij is ook gewisseld met een probleem aan de hamstrings", aldus Vercauteren. "We hebben het lang genoeg getrokken. Dat kan niet meer verder zo. We gaan nog overleggen met de medische staf, maar hij zal een tijdje out zijn."

Over Vincent Kompany had hij dan weer goed nieuws: "Vincent en Elias (Cobbaut) zullen er volgende week (tegen KV Mechelen) heel dichtbij zijn. Met Vincent wilden we, na onderling overleg vandaag, geen risico nemen. Hem nu laten spelen en dan vijf weken kwijt zijn, mag niet de bedoeling zijn."