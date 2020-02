Algemeen directeur Antwerp geeft meer uitleg over bekerfinale: "Onze supporters zijn al lang aan het wachten op een nieuwe prijs"

Antwerp zal het in de bekerfinale opnemen tegen Club Brugge. Volgens algemeen directeur Sven Jaecques is de finale zeer belangrijk voor de club. Volgens hem wil de club zich tonen aan Europa.

Volgens Sven Jaecques mocht Antwerp het niet meer uit handen geven. "We hadden Standard en Racing Genk al uitgeschakeld, dus we mochten het eigenlijk niet meer uit handen geven", aldus de algemeen directeur van Antwerp in een interview met Het Laatste Nieuws.

"De supporters zijn al lang aan het wachten op een nieuwe prijs. Ze denken meer aan de bekerfinale en aan Europees voetbal dan aan play-off 1. We willen ons tonen aan Europa. Zo'n bekerfinale is dan natuurlijk zeer belangrijk."

Sven Jaecques hoopt dat het een feest zal worden. "Er zullen veel supporters afzakken naar het stadion. We hopen dat het een feest wordt en dat het Antwerp-gevoel alleen maar groter zal worden. Er telt maar één ding: de beker omhoog kunnen steken."