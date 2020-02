Ruzie tussen G5 en de rest over mediacontract: verdeelsleutel zorgt voor frustraties

Er is nog steeds geen akkoord bereikt over een mediacontract. Het contract zou van 2020 tot 2025 lopen en kan 103 miljoen euro opbrengen. Een record, maar er zijn heel wat frustraties over de verdeelsleutel.

Er is heel wat discussie tussen de G5 en de rest. In het nieuwe contract zou er 20 miljoen bijkomen in vergelijking met de voorbije jaren (103 miljoen in totaal). De G5 wil dat de meerwaarde naar hen gaat, maar daar zijn de kleinere ploegen het niet mee eens. De G5 dreigt nu om de tv-rechten individueel te verkopen wat voor angst zorgt, aldus Het Laatste Nieuws. De K11 stelde een verdeelsleutel voor: 70% voor de G5, 30% voor de K11. De G5 zagen het niet zitten en ook over een nieuw voorstel (80-20) waren ze niet tevreden. Volgens de G5 hebben zij die extra 20 miljoen euro namelijk gecreëerd en ze vinden dan ook dat het geld voor hen is. Eleven Sports Network Voorlopig zou Eleven Sports Network op de goede weg zijn om een akkoord te bereiken om rechtenhouder te worden. Zij zouden, eenmaal er een akkoord is, een overeenkomst sluiten met enkele operatoren (Proximus, Telenet,...) om de matchen live uit te zenden.