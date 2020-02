Vanhaezebrouck is diep onder de indruk van jonkie Club Brugge: "Hij kan meteen mee bij gelijk welke Europese topploeg"

Dat er heel wat getalenteerd jong geweld op onze Belgische velden rondloopt is een zekerheid. Bij Club Brugge beschikken ze ook over enkele diamanten. Analist Hein Vanhaezebrouck legt er in De Zondag enkele in de weegschaal.

In het medium verklaart de ex-coach van onder andere Anderlecht en Gent een flinke boon te hebben voor Krépin Diatta: "Diatta is een absolute topper. Véél beter dan Dennis, die Diatta’s fijne motoriek niet heeft, die zelfs vaak stuntelig is." Polyvalentie troef Voor één Gent-speler moet de kwieke Senegalees het wel afleggen volgens Hein: "Bij de spelers met een grote toekomst staat Diatta voor mij net onder Jonathan David van Gent. Diatta kan meteen mee bij gelijk welke Europese topploeg. En hij is zó polyvalent. Zet Diatta op de positie van Vanaken of Vormer en hij doet het ook goed."