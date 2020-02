Na 97 jaar trouwe dienst wordt mythische 'Tribune 2' van Antwerp na dit seizoen gesloten

De verbouwing van het Bosuilstadion van Royal Antwerp FC gaat gepaard met moderniseringen, maar houdt ook het afscheid van een van de meest mythische tribunes van het Belgisch voetbal in.

Antwerp is langs leegstaande korte zijde van het stadion een nieuwe 'tribune 4' aan het bouwen. Die zal vanaf het begin van volgend seizoen onderdak bieden aan het sfeervak, bestaande uit 3.800 staanplaatsen en 3.700 zitplaatsen. Er komen geen business seats, zoals bij de vorige 'tribune 4'.

Anderzijds wordt het huidige sfeervak, 'tribune 2', na het einde van dit seizoen gesloten. Over een afbraak van de mytische tribune is niets gecommuniceerd, maar dat deel van het stadion gaat dicht om in regel te zijn met de UEFA- regelgeving voor Europees voetbal. Het sfeermakers verhuizen met andere woorden van de oude lange zijde, naar de nieuwe korte zijde.