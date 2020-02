Degryse heeft zijn mening over contractverlenging Bölöni: "Dan hypothekeer je heel het slot van je competitie"

't Is tijd om duidelijkheid te scheppen. Laszlo Bölöni zijn contract bij Antwerp loopt eind dit seizoen af, maar er zijn nog geen stappen ondernomen om dat te verlengen. Marc Degryse vindt dat ze daar nog voor de play-offs werk van moeten maken.

Degryse vindt immers dat Bölöni heel sterk werk heeft geleverd. "Een buitenstaander zoals ik gaat in de eerste plaats af op de resultaten. En dan zie ik dat Bölöni in die drie jaar fantastisch werk geleverd heeft. Alleen al daarom ben ik ervan overtuigd dat hij in de bovenste schuif ligt bij D'Onofrio", klinkt het in HLN.

"Puur sportief is er geen enkele reden om te gaan twijfelen aan Bölöni. Als het bovendien klopt dat Antwerp zinnens is om vóór de play-offs een beslissing te nemen, ben ik er nog zekerder van dat ze doorgaan met hem. Want Bölöni laten weten dat het verhaal stopt en dan nog play-offs moeten spelen? Nee, dat zie ik niet gebeuren, want dan hypothekeer je heel het slot van uw seizoen."

Er zijn trouwens weinig argumenten om de samenwerking stop te zetten. "Winnen ze de beker, dan kunnen ze hem al zéker niet bedanken. En verliezen van Club Brugge, dat kan al eens gebeuren. Ik vind dat ook geen reden om niet meer door te gaan. Mijn buikgevoel zegt dat ze verder gaan met elkaar."