Vrancken zag zijn ploeg weer meer verdienen: "Als je op het einde krijgt wat je verdient, dan staan ons nog mooie tijden te wachten"

't Was een ontgoochelde Wouter Vrancken die na de match de pers te woord stond. Na een 0 op 12 heeft hij de rest van de week weer mentaal oplapwerk richting zaterdag toe. "Play-off 1? Het enige waar ik mee bezig ben is punten pakken."

Vrancken zag wel een reactie van zijn elftal. "Ze hebben de juiste reactie gegeven na zaterdag. Ze hebben bijna niks weggegeven en dan is verliezen wel extra zuur. Dat is trouwens de derde keer in de vier matchen die we in 2020 betwist hebben", aldus Vrancken. "Het is een cliché dat je op het einde krijgt wat je verdient en dan staan ons nog mooie tijden te wachten. Maar ik wil het wel nog zien."

Play-off 1 is intussen alweer wat verder weg. Zaterdag moet er van rechtstreekse concurrent Anderlecht gewonnen worden om nog kans te maken. "Maar eigenlijk ben ik niet bezig met play-off 1, ik ben bezig met eindelijk nog eens punten pakken. Dat is mijn eerste zorg."