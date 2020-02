De perfecte ploegmaat/speler bij Club Brugge: "Ik denk niet dat je iets negatiefs over hem kan zeggen"

Vorige week schreven we al dat Clinton Mata de X-factor is van Club Brugge. Hoe belangrijk hij juist is, kunnen echter enkel de mensen die met hem gespeeld hebben, omschrijven. Karel Geraerts bijvoorbeeld, die een kleedkamer met hem deelde bij Charleroi.

Je mag trouwens spreken met wie je wil, er is niemand die zich negatief gaat uitlaten over de 27-jarige Belgische Angolees. "Het is moeilijk iets negatiefs te zeggen over Mata”, aldus Geraerts in Het Nieuwsblad.

De voormalige middenvelder somt nog even zijn kwaliteiten op. “Hij is enorm snel en wendbaar, agressief op een gezonde manier en hij kan ook nog eens heel goed voetballen. De diepgang en het volume die hij in zijn spel legt, zie je niet vaak. Daarnaast is hij respectvol en leergierig. Ik denk niet dat je een trainer vindt die iets negatiefs over hem kan zeggen. Hij heeft altijd honger om bij te leren.”