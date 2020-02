Vanhaezebrouck heeft raad voor Roberto Martinez: "Zo rendeert Lukaku het meest"

De twee spitsen die het meeste aandacht naar zich toetrekken de afgelopen maanden? Erling Haaland en Romelu Lukaku. Volgens Hein Vanhaezebrouck zijn de twee ook te vergelijken.

Vanhaezebrouck zag Haaland het tegen Leverkusen bijzonder moeilijk hebben. "Zodra Haaland op snelheid is, stopt niemand hem nog af. Maar nu tegen Leverkusen was hij de enige diepe spits en dan zie je dat hij het moeilijker heeft, ook omdat er geen steun vanuit het middenveld kwam", aldus Hein in Het Nieuwsblad.

Hij vindt dat vergelijkbaar met Lukaku, die ook een bliksemafleider zoals Lautaro bij Inter nodig heeft. "Voor dat type aanvaller is dat een voorwaarde om ­succesvol te kunnen zijn. Ook bij de Rode Duivels zou Lukaku erbij gebaat zijn om een Lautaro te hebben. Wat mij betreft zou hij perfect in een tweespitsensysteem passen met Dries Mertens rond zich, in een 3-5-2 met daarachter nog Eden Hazard - De Bruyne kan een rij lager."

"Lukaku haalt nú al veel rendement, maar toch vooral tegen de kleinere landen. Door Mertens mee voorin te posteren, kan hij misschien ook op de gróte momenten het verschil maken. Dan kan hij spelen zoals hij het hele jaar bij Inter speelt. Het is in elk geval een manier van voetballen die je sowieso moet voorbereiden op training."