Wie doet er water bij de wijn? Besprekingen tv-contract zitten opeens muurvast, 'kleinere' clubs roeren zich

In kannen en kruiken? Dat was even buiten de waard gerekend. De waard in dit geval zijnde: de K11 en de ploegen uit 1B. Die vinden dat ze buitengesloten worden uit de besprekingen voor het nieuwe tv-contract en voor de verdeelsleutel.

Vandaag zit de raad van bestuur van de Pro League opnieuw samen, maar de kans dat er ook een beslissing uit de bus valt, is zo goed als nihil. Waarom? De kleintjes voelen zich tekort gedaan. En 'kleintjes' mag u als een ruim begrip vatten (en zeker niet denigrerend opnemen). Maandagavond waren er verschillende clubs niet aanwezig op de vergadering en die zijn het niet eens met de verdeelsleutel. Antwerp De G5 zou met 80 procent van de meerwaarde van het nieuwe tv-contract - zijnde 20,5 miljoen euro - gaan lopen. Terwijl de kleinere clubs achterblijven met 20 procent. Probleem daarbij: Antwerp, KV Mechelen en Zulte Waregem vinden zichzelf niet zo klein en weten dat ze ook hun aandeel hebben in de kijkcijfers. Vooral Antwerp dan, dat zich opwerpt als een vaste waarde voor de top zes. Er zal vandaag dan ook waarschijnlijk geen oplossing uit de bus vallen. De verdeelsleutel is een breekpunt en zal dat blijven. Wie gaat er water bij de wijn doen?