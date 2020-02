OFFICIEEL: Zulte Waregem neemt afscheid van verdediger

Bürki speelde anderhalf jaar bij Zulte Waregem en de 26-jarige verdediger kwam 43 keer in actie. Nu gaat hij opnieuw naar zijn thuisland, want hij heeft een contract getekend bij FC Luzern. Het contract loopt tot 2022.

Marco Bürki had nog mooie woorden voor club op de Twitterpagina van Zulte Waregem. “Ik wil iedereen bedanken voor het afgelopen anderhalf jaar. Ik voelde mij steeds welkom en gewaardeerd bij deze mooie familieclub. Ik vertrek nu met een pak goeie herinneringen. Ik ben gegroeid als speler en als mens, daar zal ik steeds dankbaar voor zijn. #ForzaEssevee!"

TRANSFER OUT⎪Marco Bürki zet zijn carrière verder bij @FCL_1901



Hij tekende een contract tot 2022 bij het nummer zes in de Super League in Zwitserland. De 26-jarige verdediger trekt na anderhalf jaar Essevee terug naar zijn thuisland. Bürki kwam 43 keer in actie voor Essevee. pic.twitter.com/CFq8vPFKh1