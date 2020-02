Goed nieuws voor Michy Batshuayi: Rode Duivel vrijgesproken door correctionele rechtbank in verband met het achterstallig onderhoudsgeld

Michy Batshuayi is vrijgesproken door de correctionele rechtbank van Mechelen. Hij zou bij een onenightstand een kind verwekt hebben, maar hij weigerde haar te erkennen en de Rode Duivel zou het ook hebben nagelaten om alimentatiegeld te betalen.

Michy Batshuayi had tijdens een onenightstand in Londen een kind verwekt, maar hij weigerde haar te erkennen. Na een DNA-test bleek hij toch de vader te zijn, maar hij zou het nagelaten hebben om onderhoudsgeld te betalen.

De moeder van het kind liet Batshuayi dagvaarden. Volgens de rechter was er slechts twee maanden achterstal en Bathuayi zelf gaf mee dat er door een vergissing vertraging was opgelopen. Volgens Het Laatste Nieuws is hij nu vrijgesproken door de correctionele rechtbank.

Bionisch oor

De moeder van het kind wil ook dat Bathuayi meebetaalt voor de medische kosten. Het meisje zou namelijk aan één oor doof zijn en ze zou een bionisch oor nodig hebben. De rechter heeft hier nog geen beslissing over genomen.