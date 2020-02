Exclusief - Wat brengt de toekomst voor Gohi Bi Cyriac ? "Terugkeren naar België en het voorbeeld van Mbokani volgen"

Gohi Bi Cyriac zit al sinds deze zomer zonder club. Sindsdien bereidt de 29-jarige aanvaller zich voor op een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Gohi Bi Cyriac is een vrij speler sinds 10 juli, nadat hij zijn contract bij Sivasspor liet verbreken om voor zichzelf te zorgen. "Het gaat goed met me. In december werd ik geopereerd aan de heup en nu ben ik aan het revalideren. Dat zal nog zo'n zes weken duren", legde hij uit.

"Ik zou dit seizoen nog gespeeld kunnen hebben, maar ik bleef hinder voelen. Ik had ook geen zin om te hervallen, dus heb ik besloten om mijn contract bij Sivasspor op te zeggen. Nu ga ik blijven werken om me in juni 100% fit te voelen en een nieuwe club te vinden, waar ik een goeie voorbereiding kan afwerken", aldus de Ivoriaanse international (11 caps, 2 doelpunten).

In 2012 veroorzaakte Cyriac veel ophef met zijn transfer van Standard naar Anderlecht. Een foute carrièrestap volgens velen. "Met misschien wat meer maturiteit in me zou ik een andere keuze hebben gemaakt. Maar goed, ik heb nergens spijt van. Laat ons het positieve van dat avontuur onthouden, zoals het feit dat ik er Champions League heb gespeeld. Anderzijds kwam ik geblesseerd toe bij Anderlecht en was de druk er enorm. Wanneer ik speelklaar was, scoorde Mitrovic de ene goal na de andere", keek hij terug op die overstap.

Terugkeer naar België

Maar wat brengt de toekomst voor Cyriac? "Ik zie de dingen nu anders dan in mijn jonge jaren. Ik sta voor een belangrijke fase in mijn carrière en ik zou graag terugkeren naar België. Als ik zie wat Dieumerci allemaal verwezenlijkt bij Antwerp... dat dwingt respect af. Ik zie hem als een voorbeeld", besloot hij.

Maar wie gaat de spits met tal van troeven een kans geven in België? Clubs moeten geen transferprijs voor Cyriac betalen, hij is nog altijd maar 29 en kan helemaal fit de voorbereiding meedoen. Bovendien kent hij de Jupiler Pro League goed.