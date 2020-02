Trekt Ziyech naar de Premier League? Ajax heeft een akkoord bereikt met een Engelse topclub

Hakim Ziyech zou komende zomer naar de Premier League trekken. De aanvallende middenvelder van Ajax gaat voor zo'n 45 miljoen naar Chelsea. Er zou een akkoord bereikt zijn tussen de twee clubs.

Volgens De Telegraaf heeft Chelsea een mondeling akkoord bereikt met Ajax over Hakim Ziyech. De Engelse club zou 45 miljoen willen neertellen voor de aanvallende middenvelder en de Nederlandse club gaat er mee akkoord.

Bij Chelsea moet Ziyech de concurrentie aangaan met Mason Mount. Ziyech is aan een indrukwekkend seizoen bezig bij Ajax. De aanvallende middenvelder zit aan 6 doelpunten en 13 assists in 18 wedstrijden in de Eredivisie.