Dit is ons Team van de Week in 1B!

Ook dit seizoen gaan we zoals steeds op zoek naar een team van de week. Ook in 1B, jawel! En dus ook in de tweede periode!

Doel

Op speeldag 11 van de tweede periode kozen we in doel voor Wouter Biebauw. Met enkele miraculeuze reddingen wist hij een puntje te redden tegen een sterk Beerschot, een puntje dat belangrijk kan worden in de eindafrekening in de strijd om behoud.

Verdediging

In de verdediging posteren we vier mannetjes deze week. Jan Van Den Bergh scoorde voor OH Leuven en toonde zich zowel centraal als op linksachter een versterking voor de Leuvenaars, terwijl Jordanov met zijn rushes belangrijk was voor Virton, Prychynenko opnieuw sterk was voor Beerschot en Biset een verademing was achterin bij Westerlo.

Middenveld

Op het middenveld opnieuw enkele mensen die al vaker ons team van de week haalden. Xavier Mercier was opnieuw de spilfiguur voor OH Leuven en strooide met leuke pasjes, terwijl ook Nielsen (Union) en Brüls (Westerlo) de draaischijf waren voor hun team. Ook Pietermaat - stevig in de duels voor Beerschot - toonde zijn waarde.

Aanval

Voorin kiezen we voor Perbet en Tissoudali. De eerste was met een doelpunt in zijn invalbeurt opnieuw belangrijk voor OH Leuven, de tweede woog opnieuw enorm op de verdediging van de tegenpartij.

Dat levert dan onderstaand elftal op: