Hernan Losada zet de puntjes op de i voor de topper: "Zo'n aanhang heeft OH Leuven niet"

Veel spannender kan het niet worden in 1B. Met nog drie wedstrijden voor de boeg hebben vier ploegen evenveel punten. En dus wordt het duel tussen Beerschot en OH Leuven een absolute kraker. Dat beseft ook Hernan Losada.

Losada won met Beerschot in de heenwedstrijd al met duidelijke cijfers op bezoek bij OH Leuven en wil nu ook in eigen huis de Leuvenaars afhouden: "OHL is een goede ploeg maar wij kijken hen met vertrouwen in de ogen."

"Wij spelen steeds beter en dominanter, en ook individueel worden de spelers sterker", klinkt het op de webstek van de Mannekes.

Supporters

Daarbij rekent Losada ook op de talrijke fans van Beerschot: "Zo'n aanhang heeft OH Leuven niet. Wij hebben de grootste en meest fanatieke aanhang van 1B."

"Soms vloek ik er op, omdat ze hard kunnen zijn. Maar ze zijn en blijven bijzonder en daarom ben ik ook zo trots op deze club. Vrijdag zullen ze er opnieuw staan, ik kijk er naar uit."