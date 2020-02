Jan Van Den Bergh keert meteen terug naar 'zijn Kiel': "Beerschot zal altijd speciaal voor mij blijven, hoop dat supporters me goed zullen ontvangen"

Jan Van Den Bergh keert vrijdag terug naar Het Kiel. Als speler van OH Leuven wil hij de poort naar 1A voor de Leuvenaars open beuken. Toch heeft Beerschot ook nog een plekje in zijn hart.

De supporters van OH Leuven sloten hem meteen in de harten - "Een fantastisch gevoel om meteen een eigen liedje te hebben", aldus Van Den Bergh daarover - lees het HIER nog eens allemaal opnieuw in geuren en kleuren.

Maar vrijdag volgt de terugkeer naar Beerschot, waar hij tussen 2016 en 2019 het mooie weer maakte: "Het wordt een heel bijzonder moment om daar meteen terug te moeten keren. Ik hoop dat de supporters van Beerschot me ook positief zullen ontvangen."

Zege op Beerschot kan ons flinke stap vooruithelpen in de goede richting in tweede periode

"Voor mij blijft Beerschot speciaal, ik heb er drie hele mooie jaren gehad en ik was er eens speler van het seizoen", aldus Van Den Bergh in aanloop naar de wedstrijd tegen Beerschot. Al beseft hij ook het belang van de match.

"Een zege op Beerschot zou ons wel een flinke stap vooruithelpen in de goede richting. We willen ook de tweede periode winnen met OH Leuven en ik wil er alles aan doen om daar mee mijn steentje aan bij te dragen."