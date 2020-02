Genk-sterkhouder genoot veel interesse afgelopen winter: "Genk zei nee en daar heb ik me als professional bij neer te leggen"

KRC Genk kwam verrassend sterk uit de winterbreak met onder meer een overwinning tegen Zulte Waregem en Charleroi. De Limburgers zagen nochtans met het vertrek van Berge en Samatta twee kampioenenmakers vertrekken.

Ook voor een derde Limburgse sterkhouder, die zeker zijn aandeel had in de titel vorig seizoen, was er concrete interesse afgelopen winter. Maar Genk hield voet bij stuk: een vertrek van Maehle was onbespreekbaar.

Geen rebel

“Natuurlijk was dat even slikken", zegt de Deen in Het Belang Van Limburg. "Ik wil graag met KRC Genk het hoogste bereiken, maar ben tegelijkertijd een jonge, ambitieuze voetballer die graag de top wil halen."

"Als er dan een mooie club uit een topcompetitie op de deur klopt, kriebelt het om die stap te zetten. Maar KRC Genk zei nee en daar heb ik me als professional bij neer te leggen."

Als de rechtsachter zijn niveau van na nieuwjaar doortrekt, volgt er deze zomer ongetwijfeld een mooie transfer: "Ik heb geen enkele garantie dat er opnieuw zo'n schitterende aanbieding komt. Die kans is echter het grootst als ik mijn beste niveau haal. Daarom heeft het geen zin om te rouwen. Ik zou mezelf schaden, mocht ik niet meer voluit gaan."