Er is er eentje bij Charleroi die volop hoopt dat Anderlecht play-off 1 haalt: "Ik wil tegen mijn beste maat spelen"

Er is er eentje bij Charleroi die van harte hoopt dat Anderlecht play-off 1 haalt. Die ene is Shamar Nicholson. De Jamaicaan wil o zo graag tegen zijn beste vriend spelen.

Anderlecht haalde tijdens de wintermercato immers Kemar Lawrence. En laat dat nu de beste vriend zijn van de rijzige spits. "'t Is inderdaad mijn beste maat", lachte Nicholson zijn hagelwitte tanden bloot. "Ik bedoel een echt heel goeie vriend. Elke keer we in Jamaica zijn, spreken we af. We speelden tegen elkaar in de nationale competitie en bij de nationale ploeg trekken we altijd samen op."

Vastberaden, snel en agressief

Shamar en Kemar, het lijkt wel de titel van een film. De aanvaller van de Carolo's weet gewoon dat Anderlecht veel plezier aan hem gaat beleven. "Hij is echt sterk: vastberaden, snel en agressief. Daarom noemt iedereen hem ook 'Taxi'. Hij blijft zijn flank maar op en af draven. Hij is klein, maar o zo hevig. Hij lijkt op Nurio (linksback van Charleroi), maar ik denk dat Kemar fysiek nog sterker is."

Anderlecht en Charleroi spelen niet meer tegen elkaar in de reguliere competitie. Aangezien Charleroi al zeker is van play-off 1, zal Shamar zijn maatje een tandje moeten bijsteken. "Ik hoop echt dat we nog tegen elkaar kunnen spelen dit seizoen. Maar ik wil wel winnen en scoren tegen hem dan", grijnsde hij.