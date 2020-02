Waar ligt de toekomst van Steven Defour? Middenvelder laat zich uit over de situatie

Steven Defour is deze zomer einde contract bij Antwerp. Rest de vraag: wat dan met zijn toekomst? En raakt al de kritiek hem? De middenvelder van The Great Old is openhartig.

Defour heeft de voorbije seizoenen wat last gehad van blessures, maar wil in 2020 opnieuw vooruit kijken: "Kritiek van journalisten die me een klotevoetballer vinden, daar kan ik tegen. Maar van collega's? Daar heb ik het moeilijker mee. Nu heb ik er meer last van dan vroeger", klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Toekomst

En wat met zijn toekomst? "Ik wil graag bij Antwerp blijven. Maar als ik niet speel ... Naar het buitenland trek ik sowieso niet meer of het zou Dubai moeten zijn of zo", aldus nog de middenvelder van Antwerp.

Hij is deze zomer einde contract bij The Great Old, het is wachten op een mogelijke contractverlenging. Anders kunnen andere Belgische clubs hun kans wagen.